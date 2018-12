Backstreet Boys: Betrüger legen Fans hinein!

Nur wenige Minuten hatte es gedauert, und das Konzert der Backstreet Boys am 28. Mai 2019 in Wien war restlos ausverkauft. Verzweiflung machte sich bei vielen Fans breit, die keine Karten mehr ergattern konnten. Unter anderem versuchen sie nun, sich über soziale Medien wie Facebook mit anderen Fans auszutauschen, um so doch noch an die heiß begehrten Eintrittskarten zu kommen.