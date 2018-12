1,4 Mio. Blitze zuckten von Österreichs Himmel

Der stärkste Blitz im Bundesgebiet wurde mit 363 Kiloampere in Übelbach im Bezirk Graz-Umgebung am 23. April gemessen. „In Sekundenbruchteilen entlud sich dabei 25.000-mal mehr Energie, als über eine haushaltsübliche Steckdose verfügbar ist“, so Meteorologe Manfred Spatzierer. An zweiter Stelle folgt Niederösterreich mit 297.281 Entladungen.