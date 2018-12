Pensionist in der Nacht im eigenen Haus überfallen

Erneut ein Fall von „Home Invasion“ in Salzburg: Drei unbekannte maskierte Männer drangen in der Nacht zum Freitag ins Haus eines Pensionisten (79) in St. Johann im Pongau ein, fesselten ihn und nahmen ihm schließlich sein gesamtes Bargeld ab. Das Opfer blieb glücklicherweise unverletzt.