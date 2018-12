Designerstücke aus geschützten Werkstätten

Wenn sie eine Idee hat, greift sie zu Papier und Stiften, die parat liegen. „Meinen Kindern habe ich schöne Wachsmalkreiden besorgt - wir sind gut ausgestattet“, erzählt Katrin Radanitsch. Vor 13 Jahren gründete die Welserin, die mit ihrer Familie in Gmunden lebt, mit Sofia Podreka das Design-Büro Dottings, wo sich alles um Produktdesign für den öffentlichen Raum und für Emailgeschirr-Hersteller Riess dreht. Abseits davon entstand GoodGoods. „Gewachsen ist das Ganze aus einem Projekt, bei dem wir für eine Blindenwerkstätte einen Besen entworfen haben“, erinnert sich Radanitsch, „da haben wir gesehen, was da alles an Potenzial vorhanden ist“.