Gewaltexzess im Rausch: Opfer ins Spital geprügelt

Im „pathologischen Rausch“ hat ein 33-Jähriger nach einem Lokalbesuch im Sommer in der Stadt Salzburg eine Haustür zerschmettert und einen Bewohner bewusstlos geschlagen. Der Deutsche wollte sich am Freitag vor Gericht weder an die Tat erinnern können, noch wusste er ein Motiv. Der Prozess endete mit einer bedingten Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme, nicht zurechnungsfähige Rechtsbrecher.