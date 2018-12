Unternehmer blicken optimistisch ins neue Jahr

So bewerten Salzburgs Unternehmen die derzeitige Geschäftslage nach wie vor weit überwiegend als gut oder zufriedenstellend, und das in nahezu allen Branchen. 48% (Frühjahr 2018: 45%) gaben im Spätherbst 2018 an, die Geschäftslage sei „gut“, 43% bezeichnen sie als zufriedenstellend (Frühling 2018: 45%). Die Erwartungen für die nächsten sechs Monate fallen noch einmal etwas positiver aus. 47% der Unternehmen (Mai 2018: 44%) glauben, die gute Geschäftslage verbessere sich weiter. Weiterhin gehen nur 6% (6% im Mai 2018) davon aus, dass sich die Geschäftslage verschlechtert. Was die erwartete Geschäftslage der nächsten Jahre betrifft, hat sich der positive Saldo nach dem Mai 2018 wieder nach oben bewegt - die mittel- bis längerfristigen Erwartungen bleiben damit auf hohem Niveau. Als „optimal“ bezeichneten im vergangenen Herbst 38% der Betriebe die Auslastung (Maschinen, Fuhrparks, Verkaufsflächen, Gästebetten etc.), nach 37% im Mai 2018. Über 44% sprechen von einer zufriedenstellenden Auslastung. Von Vollauslastung bzw. fehlenden Kapazitäten berichten 11% (Mai 2018: 13%). Der Anteil der schlecht ausgelasteten Betriebe ist geringfügig von 6,5% auf 6,7% gestiegen. Allerdings betonen derzeit 27% der Unternehmer, dass sie zu wenig Personal haben. Mehr Personal werden aber aktuell nur 20% der Betriebe einstellen. Der Hauptgrund liegt im Mangel an geeigneten Mitarbeitern. Über 71% der Betriebe wollen daher ihren Personalstand halten. Von zu viel Personal berichten nur 5%.