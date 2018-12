Großes Minus: 2018 für Wiener Börse ein Reinfall

Auch in Wien kassierten mit voestalpine, Zumtobel, Semperit, Polytec und Palfinger einige Industriekonzerne 2018 ihre Prognosen. Das schlägt sich auch in der Jahresperformance der Aktienkurse nieder. Im ATX stehen die Titel der voestalpine mit einem Jahresverlust von rund 48 Prozent an letzter Stelle. Im breiter gestreuten prime market der Wiener Börse schreiben Polytec und Semperit mit jeweils um die minus 55 Prozent das größte Minus.