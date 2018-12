Mord in Zell am See: Verdächtige Postings im Web

Nach dem Mord an Irene P. (20), die im Oktober in Zell am See erschossen worden ist, wird sich der tatverdächtige David S. (17) am 9. Jänner vor der Haftrichterin zu den Tatvorwürfen äußern. Der Pinzgauer soll im Zuge eines Online-Spiels gegenüber einem User verdächtige Äußerungen in Richtung einer Gewalttat getätigt haben und dadurch aufgeflogen sein.