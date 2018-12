Wahl zur Miss Styria übersiedelt nach Gamlitz

Erstes Casting am 19. Jänner

Und auch wenn die Regentschaft von Justine Bullner noch einige Monate läuft, die Suche nach ihrer Nachfolgerin hat längst begonnen. „Das erste Casting findet schon am 19. Jänner in der Orangerie in Graz statt“, rührt das Veranstalter-Duo die Werbetrommel. „Bis zum Finale am 30. März bleibt aber noch genügend Zeit, um ein tolles Teilnehmerfeld zu finden.“