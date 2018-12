Weniger Tote bei Unfällen

Jeder Tote auf den heimischen Straßen ist einer zuviel - darin sind sich wohl alle einig. Doch so traurig die Bilanz von elf Opfern auch ist, so „positiv“ ist der Trend der vergangenen Jahre. In keinem anderen Bundesland ist die Zahl der Verkehrstoten so stark zurückgegangen wie hierzulande, machen die Experten des VCÖ aufmerksam. Elf Menschen verloren heuer bei Verkehrsunfällen ihr Leben, um 14 weniger als im Jahr 2017. Zum Vergleich: Anfang der 2000er-Jahre wurden im Burgenland noch jährliche knapp 50 Menschen getötet.