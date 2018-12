Fußgänger am Schutzweg übersehen und angefahren

Der 66-jährige Deutsche fuhr am Donnerstag gegen 18 Uhr am Innrain in Innsbruck stadtauswärts in südwestliche Richtung. „An der Kreuzung mit der Mandelsbergerstraße hielt er seinen Pkw aufgrund von Rotlicht der dortigen Ampel an“, schildert die Polizei. Gleichzeitig machten sich eine 72-jährige Einheimische, ein 67-jähriger Einheimsicher und ein 24-jähriger Italiener auf den Weg die Straße zu überqueren.