Die Salzburger Schätze bewahren

Pongau heuer Spitzenreiter

Mit einer Fördersumme von 170.00 Euro für 19 Projekte wurde in diesem Jahr im Pongau am meisten investiert. Die Sanierungen des Kubitschek-Hauses in Bischofshofen mit seiner historischen Fassade sowie von Schloss Höch in Flachau stellen dabei die größten Vorhaben dar. Dahinter folgen der Flachgau, Pinzgau und Lungau mit je rund 150.000 Euro Fördersumme und 19, 18 beziehungsweise 32 unterstützten Projekten. Im Tennengau wurden sieben Projekte mit insgesamt 20.000 Euro gefördert. Was die Landeshauptstadt betrifft, so wird hier alljährlich eine Pauschalsumme von 400.000 Euro an den Altstadterhaltungsfonds überwiesen.