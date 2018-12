Wiener Philharmoniker freuen sich auf Thielemann

Erstmals Aufzeichnung in 8K-Auflösung

Da nur ein kleiner Bruchteil der rund 40 Millionen neujährlichen Musikfreunde die Gelegenheit hat, persönlich in den Musikverein zu kommen, überträgt der ORF bereits zum 61. Mal seit 1959 die Veranstaltung in die Welt. „Das Neujahrskonzert zu übertragen, ist sicher für jeden Menschen, der im Fernsehen tätig ist, das Schönste, was passieren kann“, machte Generaldirektor Alexander Wrabetz deutlich. ORF 2 sendet am 1. Jänner live ab 11.15 Uhr die Bilder von 14 Kameras in mehr als 90 Länder weltweit, wobei Barbara Rett traditionell wieder den Kommentar übernimmt. Hinzu kommen Kameras des japanischen Senders NHK, die das Konzert erstmals im ultraauflösenden 8K-Format aufzeichnen. „Es wird hier also auch Technologiegeschichte geschrieben werden“, so Wrabetz.