Silvesterpfad: Knaller und Raketen streng verboten

Besser auf Öffis umsteigen

Zu Silvester wird ab 20 Uhr eine Sperre der Ringstraße zwischen Operngasse und Grillparzerstraße errichtet, die zumindest bis 1.30 Uhr am Neujahrstag aufrecht bleibt. Am Besten sei es, mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Innenstadt zu fahren und das Auto stehen zu lassen.