Mondscheinbazar: Nachtflohmarkt auf drei Ebenen

Shopping-Fans kommen beim legendären „Mondscheinbazar“ in der Ottakringer Brauerei auf ihre Kosten. Über 100 Standler bieten großartige Dinge an. Auch abseits toller Designer-Stücke und -Highlights wird einiges geboten. Ob in der Mondschein-Lounge bei gekühlten Getränken mit einem tollen Blick hinunter auf das muntere Treiben - oder im Mondschein-Café bei leckeren Waffeln und super leckerem Kaffee. Auf drei Ebenen kann man vieles Schönes finden.