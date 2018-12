Norwegische Skispringerin mit 17 Jahren gestorben

Kleven, die noch Schülerin war, war im Zuge des Weltcup-Auftakts in Lillehammer im Training gestürzt. Verletzungen trug sie aber laut ärztlichem Attest keine gröberen davon. So nahm sie das Training bald darauf wieder auf. Kleven galt als Zukunftshoffnung, gewann 2016 im Continentalcup in Lillehammer und war Mitglied des Teams „Peking 2022“.