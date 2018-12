Silvester-Knallerei: „Charlie“ zittert vor Angst

„Charlie“ während Panikattacke unbeweglich

Der zehnjährige „Charlie“ liegt in dem Clip zitternd am Boden, er sabbert und ist sichtlich so verängstigt, dass er sich kaum bewegen kann oder mag. In ihrem Posting zum Video schreibt MacFarlane: „Ich habe ihn zu Beginn seiner Panik gefilmt, dann eine Decke über ihn gebreitet und ein Bett neben ihn gelegt.“