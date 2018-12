„Krone“ und ServusTV laden zu den Australian Open!

Melbourne ruft und die größten Tennisstars der Welt folgen! Bei den Australien Open gibt sich das Who is Who des Ballsports die Klinke in die Hand: Zwischen 14. und 28. Jänner 2019 wird beim Grand-Slam-Turnier gezeigt, wer der König oder die Königin von Aufschlag, Service und Co. ist. Sie wollen hautnah mit dabei sein? Die „Krone“ und ServusTV verlosen ein exklusives VIP-Package für eines der größten Turniere des Tennis-Jahres!