Feiern bis der Arzt kommt

Sicherer Umgang

Der Experte rät, Feuerwerksartikel nur im Fachhandel zu kaufen, Raketen niemals in der Kleidung aufzubewahren, nicht in alkoholisiertem Zustand abzuschießen und immer einen Kübel Wasser oder Feuerlöscher bereit zu halten. Zuschauer sollten das Geschehen sicherheitshalber nur aus größerer Entfernung verfolgen und sich keinesfalls in der Schussrichtung der Raketen aufhalten. Auf Kapuzen oder Handtaschen achten, damit die Knallkörper nicht hineinfallen. Fenster, Balkon- und Haustüren schließen, damit „Irrläufer“ nicht in die Räume gelangen und dort Brände versursachen können.