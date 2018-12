Silvester-Horror: Wie Sie Ihr Tier schützen können

So manchem Hundehalter graut seit Wochen vor dem Jahreswechsel. Denn für einen Großteil aller Fellnasen wird die Nacht der Nächte zum Albtraum. An keinem anderen Tag im Jahr entlaufen so viele Hunde und Katzen wie zu Silvester. Und der Schrecken beschränkt sich leider nicht auf die Stunden rund um Mitternacht. Nein! Oft wird bereits in den Tagen zuvor heftig Krawall gemacht.