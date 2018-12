Österreicher zuversichtlich wie lange nicht mehr

Die Österreicher sind heuer für das kommende Jahr so zuversichtlich wie schon lange nicht mehr. Der Anteil der Optimisten beträgt 54 Prozent, ihnen stehen 32 Prozent Pessimisten gegenüber. Das ist das am Freitag veröffentlichte Ergebnis der traditionellen Silvesterumfrage des Linzer Meinungsforschungsinstitutes IMAS. Was die guten Vorsätze zum Jahreswechsel angeht, wollen die Österreicher vor allem mehr Bewegung machen und gesünder leben. Für die Silvesterumfrage wurden im November und Dezember 1022 Österreicher ab 16 Jahren interviewt.