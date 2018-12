Assads Truppen eilen Kurden in Manbidsch zur Hilfe

Der geplante US-Rückzug aus Syrien hat bereits vor der tatsächlichen Durchführung eine Kettenreaktion mit enormem Gefahrenpotenzial in dem Bürgerkriegsland ausgelöst. Als Reaktion auf die türkischen Vorbereitungen auf eine weitere Offensive gegen die kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) in Nordsyrien ist am Freitag die syrische Armee in der strategisch wichtigen Stadt Manbidsch einmarschiert. Man garantiere „volle Sicherheit für alle syrischen Bürger und andere, die sich in der Region aufhalten“, teilte die Armee mit.