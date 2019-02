Wie Sie Ihr Herzblatt am Valentinstag verzaubern

Nicht immer ist im Leben alles eitel Wonne. Doch folgt auf Regen immer wieder Sonnenschein, auch im Beziehungsalltag. Wie schön, dass es so wunderbare Gelegenheiten wie den Valentinstag gibt, um den Lieblingsmenschen mit Wärme und Zuneigung zu überhäufen. Der 14. Februar lädt dazu ein, Ihren Partner zu verwöhnen und die Herzen im Gleichklang schlagen zu lassen. Nützen Sie ihn gut, diesen einen Tag im Jahr, an dem nur die Liebe zählt und bringen Sie die Augen Ihres Herzblattes so richtig zum Strahlen. Mit diesen Geschenktipps gelingt’s.