Franzose will Atlantik in Holzfass überqueren

Im Hafen von La Restinga begann vor wenigen Tagen Savins wahnsinnige Reise. Er will eine Strecke von 4500 Kilometern (2800 Seemeilen) überwinden. Der rüstige Franzose hatte auch schon vor seinem bisher wohl größten Abenteuer einen spannenden Lebenslauf vorzulegen: Er war bereits Fallschirmjäger bei der französischen Armee, Hobbypilot, Triathlet und Tierhüter in einem Nationalpark in Afrika. Vor wenigen Wochen bastelte er noch eifrig an seinem Gefährt herum (siehe Video oben).