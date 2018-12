Abba-Hit-Musical „Mamma Mia!“ in Wiener Stadthalle

Das weltweit gefeierte Original „Mamma Mia!“ ist ein mitreißendes Musical, das seit seiner Uraufführung in London 1999 schon mehr als 60 Millionen Menschen in 440 Städten und in 16 verschiedenen Sprachen begeistert hat. 22 Superhits von ABBA wie „Dancing Queen“, „Take a chance on me“ und natürlich „Mamma Mia“ erzählen die Geschichte so raffiniert, als ob sie eigens für das Stück geschrieben worden wären. Von 16. Jänner bis 3. Februar 2019 gastiert das Stück in der Wiener Stadthalle. City4U verlost 3x2 Tickets für die Vorstellung am 17. Jänner 2019.