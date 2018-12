Strahlende Kinderaugen sagen mehr als 1000 Worte

„Ich will Feuerwehrmann werden“

Auch Lorenz wird den Tag, an dem er zum Ritter geschlagen wurde, nicht so schnell vergessen. „Das war wirklich ein einmaliges Erlebnis“, schildert der Achtjährige, der mit seinen besten Freunden mit Schild und Schwert die Burg Mauterndorf eroberte. Für den kleinen Matthias (5) steht nun fest: Er will Feuerwehrmann werden, denn auch sein größter Traum - einmal mit einer Löschpistole einen echten Brand zu bekämpfen - wurde Wirklichkeit. Unvergessliche Abenteuer erlebten auch Denice, Georg, Julia, Max, Nina, Sarah, Laura, Felix, Halimah, Anna, Simon, Christina, Clemens, Luisa und Sophie.