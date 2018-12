Springmesser und Schlagstock im Auto

Die deutsche Bundespolizei hat am späten Donnerstagabend bei einem 17-jährigen Salzburger in Laufen (Bayern) ein verbotenes Springmesser und einen Teleskopschlagstock beschlagnahmt. Der junge Autolenker war zuvor bei einer Fahrzeugkontrolle angehalten worden. Dabei entdeckten die Fahnder die Waffen in der Seitenablage des Wagens.