Singles starten sportlich ins neue Jahr

Einen passenden Partner zu finden ist der sehnlichste Wunsch von fast 80 Prozent der heimischen Singles. An zweiter Stelle folgt die Hoffnung, neue Freundschaften zu knüpfen und interessante Menschen kennen zu lernen. Jeder vierte Single wäre auch damit zufrieden, sich einfach einmal wieder Hals über Kopf zu verlieben - unabhängig davon, was dabei herauskommt. Gefragt danach, was man sich schon länger vornimmt und nun endlich in die Tat umsetzen möchte, schauen die Prioritäten folgendermaßen aus: Mehr Sport zu machen und an der Figur zu arbeiten bzw. abzunehmen sind die meistgenannten Absichten. Zudem haben vor allem Frauen und Singles über 50 vor, sich einen langersehnten Reisewunsch zu erfüllen. Das ist das Ergebnis einer Umfrage unter 1.100 Mitgliedern der Online-Partneragentur Parship.at.