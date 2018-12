Das ändert sich 2019 bei der Wohnbauförderung

Für Häuslbauer startet am 2. Jänner eine neue Periode bei der Wohnbauförderung. „Das Ansuchen kann man ohne Stress und in Ruhe ausfüllen. Der sparsame Umgang mit Grund und Boden sowie soziale Kriterien werden in der Reihung herangezogen“, erläutert Wohnbaulandesrätin Andrea Klambauer die wichtigsten Änderungen.