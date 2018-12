Golden State kassiert zweite Heimpleite in Folge

Die Golden State Warriors haben am Donnerstag in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA ihre zweite Heimniederlage in Serie kassiert. Der Titelverteidiger musste sich den Portland Trail Blazers nach Verlängerung mit 109:110 geschlagen geben. Den entscheidenden Dreipunkter versenkte Damian Lillard 6,3 Sekunden vor Schluss. Auf der Gegenseite verfehlte ein Wurf von Kevin Durant sein Ziel.