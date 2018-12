Phobie: Polizei chauffiert Frau um Autobahntunnel

Skurriler Polizeieinsatz in Deutschland: Weil sie Angst vor Tunnels hat, musste eine Frau auf einer Autobahn bei Fulda in Hessen ihren Wagen anhalten. Da die Fahrt auch als Beifahrerin - die Frau war mit ihrem Ehemann im Auto unterwegs - nicht möglich war, rief das verzweifelte Paar die Polizei zu Hilfe. Die alarmierten Beamten brachten die Phobikerin über einen Umweg auf die andere Seite des Tunnels - wo sie dann wieder zu ihrem Gatten ins Auto steigen konnte. Was lustig klingen mag, hat durchaus einen ernsten Hintergrund. So hatte eine Umfrage in Deutschland im Jahr 2012 ergeben: Beinahe jeder zweite Autofahrer hat Angst im Tunnel.