Schnüffel-Affäre: Luitz geht gegen Strafe vor

Der deutsche Skirennfahrer Stefan Luitz will nach der Schnüffel-Affäre eine drohende Disqualifikation durch den Skiweltverband FIS nicht akzeptieren. Das bestätigte ein Sprecher des Deutschen Verbands am Freitag. „Ich habe mir das alles in Ruhe überlegt und möchte gegen die Disqualifikation vorgehen, da ich diese für ungerecht halte“, sagte Luitz.