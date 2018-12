Putin ließ Grenzzaun auf der Krim aufstellen

Kriegsrecht in der Ukraine ausgelaufen

Der Waffenstillstand sei nicht zeitlich befristet und nicht auf den Zeitraum bis zum orthodoxen Weihnachtsfest am 7. Jänner begrenzt, hieß es am Freitag von der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). Nach der jüngsten militärischen Eskalation in der Meerenge von Kertsch und der Gefangennahme von ukrainischen Matrosen bzw. Mitgliedern des Geheimdienstes wurden die Töne in Kiew und Moskau wieder rauer. Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko rief wegen der russischen „Aggression“ sogar in jenen Gebieten, die an Russland angrenzen, das Kriegsrecht aus. Dieses ist am 26. Dezember wieder ausgelaufen.