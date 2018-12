Silbereisen sagte Trennung von Fischer voraus

Ein bisschen unheimlich klingt es schon, was Florian Silbereisen 2012 bei seiner TV-Show „Das Frühlingsfest der Überraschungen“ so lapidar prophezeit hat. Damals ließ sich der Moderator und Schlagersänger nämlich für einen Sketch mit einem Bildbearbeitungsprogramm künstlich altern, um zu zeigen, wie er in 20 Jahren aussehen werde.