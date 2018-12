Die besten Geschenke für werdende Mamis

Die sogenannten Babyshowers werden auch hierzulande immer beliebter. Die Tradition stammt wie die meisten Feste und kuriosen Feiertage aus den USA. Dort entstand sie während des Babybooms der 1950er Jahre. Zweck der Feierlichkeit war (und ist) es, die werdende Mutter mit benötigten Babysachen auszustatten. Daher leitet sich auch der Name ab: „Showering the mother with gifts and love“ zu Deutsch „die Mutter mit Geschenken und Liebe überhäufen“. Bei der Party werden üblicherweise auch lustige Spiele wie „Baby-Stadt-Land-Fluss“, „Bauchumfang schätzen“, „Sag nicht Baby“ oder „Babybrei-Raten“ veranstaltet. Als Snack gibt es meist süße Dinge wie Cupcakes, Kuchen und Muffins, zu denen alle bis auf die werdende Mami Prosecco schlürfen - den auch gerne als Gag aus Babyfläschchen. Die passende Deko darf auch nicht fehlen und wie bereits erwähnt natürlich auch nicht die Geschenke. Über welche sich Mütter besonders freuen, sehen Sie hier.