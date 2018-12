Infarkt bei Wallfahrt: Alpinpolizisten als Retter

Dramatische Szenen spielten sich am Stefanitag im berühmten Wallfahrtsort Monte Lussari bei Tarvis ab: Ein Kärntner (56) erlitt in der jährlich von Tausenden Pilgern besuchten Kirche einen Herzstillstand - alarmierte Alpinpolizisten konnten den Villacher wiederbeleben. Per Hubschrauber wurde er ins Spital gebracht.