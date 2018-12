Forest Whitaker: Ehe-Aus nach 22 Jahren

International bekannt wurde Whitaker mit Filmen wie „Platoon“, „Die Farbe des Geldes“ und „Good Morning, Vietnam“. In „Der letzte König von Schottland - In den Fängen der Macht“ stellte er den ugandischen Diktator Idi Amin dar und wurde dafür 2007 mit dem Oscar für die beste Hauptrolle ausgezeichnet. Zu sehen war er auch in „Der Butler“ und „Black Panther“.