Curtis Jensen live im Cabaret Fledermaus

Top: Niemand Geringeres als Curtis Jensen sorgen live on stage für Stimmung. Das Trio hat sich bereits quer durch die besten Clubs Österreichs gerockt und die Partypeople jedes Mal aufs Neue begeistert. Auch im Cabaret Fledermaus sorgen sie für Rockabilly at its best! Ehrlich und hart! Curtis Jensen: „In unseren Shows weiß man nie genau, was passiert. Da kann es schon mal vorkommen, dass frenetische Gäste auf den Tischen tanzen, während unser Drummer ein Sensations-Solo spielt und ich den Kontrabass an seine Grenzen bringe.“ Los geht’s ab 21 Uhr!