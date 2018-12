Silvester-Knaller löste Brand bei Wohnhaus aus

Müllinsel in Brand

Laut Angaben der Bewohner befindet sich zwischen den beiden Häusern in der Hofeinfahrt eine Müllinsel, die in Brand geraten sein muss. Bei dem Brand wurden die gesamte überdachte Hofeinfahrt, der ersten Balkon der Innenseite des Hofes und ein Fahrzeug, das vor dem Blechtor in der Einfahrt stand, beschädigt.