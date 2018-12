Schrauben in Wurst: Tierhasser in Gmunden aktiv

Tierhasser-Alarm in Gmunden! Etwa fünf Zentimeter lange Schraube versteckten Tierhasser in einem Stück Frankfurter Wurst, eine weitere Schraube war in ein Stück Toastschinken gewickelt. Platziert haben die Tierhasser die Köder im Bereich Cumberlandpark in Gmunden. Der Hund einer 46-jährigen Gschwandtnerin hatte gerade noch Glück…