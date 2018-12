Knapp! Brunner verpasst Podium um vier Hundertstel

Das Ergebnis:

1. Petra Vlhova (SVK) 2:04,72 Minuten

2. Viktoria Rebensburg (GER) +0,45 Sekunden

3. Tessa Worley (FRA) +0,60

4. Stephanie Brunner (AUT) +0,64

5. Mikaela Shiffrin (USA) +0,66

6. Federica Brignone (ITA) +0,76

7. Ricarda Haaser (AUT) +0,90

8. Anna Veith (AUT) +0,94

9. Ragnhild Mowinckel (NOR) +1,00

10. Marta Bassino (ITA) +1,51

11. Wendy Holdener (SUI) +1,60

12. Frida Hansdotter (SWE) +1,62

13. Katharina Liensberger (AUT) +1,70

14. Bernadette Schild (AUT) +1,91

15. Mina Fürst Holtmann (NOR) +1,92

16. Irene Curtoni (ITA) +1,97

17. Thea Louise Stjernesund (NOR) +2,02

18. Mikaela Tommy (CAN) +2,16

19. Maryna Gasienica-Daniel (POL) +2,28

20. Katharina Truppe (AUT) +2,32

21. Nina Haver-Löseth (NOR) +2,48

22. Andrea Ellenberger (SUI) +2,52

23. Adeline Mugnier (FRA) +2,54

24. Ana Drev (SLO) +2,58

25. Valerie Grenier (CAN) +2,69

26. Romane Miradoli (FRA) +2,74

27. Sara Hector (SWE) +2,76

28. Francesca Marsaglia (ITA) +3,03

29. Marie-Michele Gagnon (CAN) +3,40

30. Kristine Gjelsten Haugen (NOR) +3,41