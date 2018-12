So führten die Spuren im Internet zum Verdächtigen

Zehn Wochen nach dem Mord an Irene P. in Zell am See nahm die Polizei nun einen Tatverdächtigen fest. Der 17-jährige David S. soll am 20. Oktober mehrere Kugeln in die Brust der 20-jährigen Verkäuferin gejagt haben. Der bislang unbescholtene Pinzgauer und Drogenkunde von Irene P. sitzt in U-Haft.