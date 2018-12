DNA-Hinweise sprechen gegen Einzeltäter-Theorie

Es war eine harte Ermittlungsarbeit: Nach dem Mord an Irene (20) durchstöberten die Kriminalisten ihr gesamtes Umfeld – und das war groß. Immerhin galt die hübsche Verkäuferin als umtriebige Cannabis-Händlerin mit großem Kundenstock. Hunderte SMS, Emails und Internet-Zusammenhänge werteten die Ermittler aus. Der „digitale Fußabdruck“, also Überschneidungen bei Kontakten und Kurznachrichten, führte zum Hauptverdächtigen. Aber nicht nur zu David S.: „Wir hatten Hinweise auf eine zweite Person“, bestätigte Marcus Neher, Sprecher der Salzburger Staatsanwaltschaft, auf „Krone“-Anfrage. „Konkret eine DNA-Spur auf einer Patronenhülse.“ Ein Mädchen wurde kurzfristig verhaftet, letztlich aber nicht in U-Haft genommen. Zu dünn war offensichtlich die Beweislage.