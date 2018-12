Nach Rassismus-Rufen: Zwei Geisterspiele für Inter

Inter Mailand muss nach rassistischen Fan-Gesängen im Liga-Spiel gegen Napoli zwei Heimpartien in der Serie A unter Ausschluss der Öffentlichkeit bestreiten! Diese Entscheidung fällte die Disziplinarkammer der italienischen Liga am Donnerstagnachmittag. Inter-Anhänger hatten beim 1:0-Heimsieg über die Süditaliener Napolis Verteidiger Kalidou Koulibaly unter anderem mit Affenleuten verhöhnt. In einer weiteren Partie muss außerdem Inters Fankurve im Giuseppe-Meazza-Stadion leer bleiben.