Hoffnungen für Gaißau schwinden von Tag zu Tag

„Ich habe immer gesagt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber schön langsam gebe ich auch auf“, ist der Krispler Ortschef Andreas Ploner wie so viele frustriert. Nach wie vor stehen im kleinen Skigebiet Gaißau-Hintersee die Lifte still. Dass sie in dieser Saison noch in Betrieb gehen, bleibt ungewiss. Dabei wäre Schnee vorhanden.