Mehrere Räder gestohlen: Ungar sitzt jetzt in Haft

Viele Salzburger haben es schon einmal erlebt: Man will seinen Drahtesel benutzen, doch er ist spurlos verschwunden. So ist es im November und Dezember auch mehreren Bewohnern in Salzburg-Lehen ergangen. Ein Ungar hatte bei Einbrüchen die Räder entwendet. Den Ermittlern gelang es dem 23-Jährigen zumindest fünf Fälle nachzuweisen. Der Schaden liegt dabei im vierstelligen Bereich.