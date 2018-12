Freiheitliche trauern um Urgestein

Der ehemalige freiheitliche Landtagsabgeordnete Franz Schwager ist im Alter von 73 Jahren am Heiligen Abend verstorben. Schwager trat 1966 in die FPÖ-Kärnten ein, war 1993 bis 2003 Bürgermeister in der Marktgemeinde Steinfeld im Bezirk Spittal sowie von 1989 bis 2009 Abgeordneter zum Kärntner Landtag. Die Beerdigung findet am 29. Dezember um 14 Uhr am Friedhof Radlach statt.