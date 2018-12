Island: Drei Urlauber sterben bei Sturz von Brücke

Der Geländewagen stürzte den Angaben der isländischen Behörden zufolge von einer über dem Fluss Nupsvötn führenden Brücke mehrere Meter in die Tiefe. Das Fahrzeug, ein Toyota Landcruiser, landete aber nicht im Wasser sondern am Dach liegend am steinigen Ufer. Die Unfallursache war unklar, möglicherweise war die einspurige Brücke vereist. Die Brücke liegt in einem Gebiet namens Skeidararsandu, einer Schwemmlandebene, an der Südküste der Insel.