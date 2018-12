Der Traumjob Social-Media-Reporter wartet!

Auch wenn das Christkind gerade erst in unseren Wohnzimmern war - kommt der nächste Sommer bestimmt! Die Tourismusregion Klopeiner See-Südkärnten und die „Kärntner Krone“ bieten erstmals gemeinsam einen Traumjob für junge Influencer in der heißen Jahreszeit als Social-Media-Reporter in der Zeitung oder am wärmsten Badesee Europas, am Klopeiner See in Südkärnten, an!