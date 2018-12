Patienten sollen mit Zug zu den Medizinern reisen

Bis zu 2,5 Millionen Euro an Förderung möglich

Geht es nach dem Gesundheitsministerium sollen die Patienten vermehrt mit der Bahn zu den Medizinern reisen. Weil so Synergien (Nutzung der Parkplätze) besser genutzt werden können. Bis zu 2,5 Millionen € an Förderungen werden pro Zentrum in Bahnhofsnähe in Aussicht gestellt.